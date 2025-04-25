Поліція завершила розслідування у справі щодо вбивства жителя селища Королево: обвинуваченому загрожує до 15 років увʼязнення

Слідчі поліції Виноградова завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо умисного вбивства 50-річного жителя селища Королево.

У листопаді минулого року в селищі Королево під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого 33-річний фігурант наніс іншому – 50-річному, численні удари по різним частинам тілам, від яких останній помер.

Співробітники поліції Виноградова того ж дня затримали підозрюваного у злочині, коли той переховувався у полі. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство.

Наразі, за процесуального керівництва прокуратури, досудове розслідування у цій справі завершено. Всі зібрані матеріали з обвинувальним актом скеровано для судового розгляду. За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області