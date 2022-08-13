Поліція Житомирщини розшукує підозрюваного у скоєнні розбійного нападу (фото)

Коростенським районним управлінням поліції ГУНП в Житомирській області розшукується Заїка Руслан Миколайович, 1985 року народження. Чоловік підозрюється у вчиненні розбою на поштове відділення у с. Бондарівці Коростенського району кілька років тому.

Руслан Заїка є уродженцем с. Яблунця колишнього Ємільчинського району (нині – Барашівська громада Новоград-Волинського району) і до подій у березні 2014 року там же проживав.

Слідчими встановлено, що чоловік причетний до розбійного нападу із застосуванням предмета, схожого на пістолет, що стався 15 березня 2014 року у с. Бондарівці. Тоді нападник, завдавши кількох ударів по голові працівниці поштового відділення, забрав з приміщення майже 25 тисяч гривень, призначених для виплати пенсій, та утік.

Прикмети чоловіка: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке русяве.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Руслана Заїки, повідомте за телефоном 0978364448 або «102» чи зверніться до найближчого відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області