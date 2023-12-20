Поліція Житомирщини завершила розслідування незаконного привласнення землі на суму понад ₴70 млн.

Впродовж 2020-2022 років на території Житомирської області діяла злочинна група, яка незаконно заволоділа земельними ділянками комунальної власності площею майже 1730 га. До цієї схеми були залучені державні реєстратори та інші посадові особи.

Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановили, що 42-річний житель Київщини мав попередній керівний досвід роботи в Держгеокадастрі, тож у нього виник злочинний умисел щодо незаконних оборудок із землею. Для реалізації протиправної схеми він залучив ще трьох осіб, жителів різних областей країни, віком від 44 до 56 років: керівників сільгосппідприємства та землевпорядної організації. Між учасниками злочинної групи були чітко розподілені ролі.

Маючи певні знання у галузі землевпорядкування та доступ до реєстраційних баз, вони провели оборудки з переоформлення семи сільськогосподарських підприємств.

Надалі на підставі виготовленої технічної документації вже нових господарств щоразу оформлювали права власності на земельні ділянки. Для цього залучили ще двох пособників – державних реєстраторів, жителів Житомирського району, віком 35 та 48 років.

У результаті протиправної діяльності фігуранти заволоділи землями сільськогосподарського та лісового призначення площею понад 1, 7 тис. га, що знаходяться на території Звягельського району. Їх вартість складає 70 239 100 гривень.

Слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками СБ України в Житомирській області завершили досудове розслідування, нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Організатору та його трьом спільникам інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Нині одного зі спільників оголошено в міжнародний розшук.

Двом держреєстраторам, які не входили до складу організованої злочинної групи, але були пособниками протиправної діяльності, інкримінують шахрайство та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих (комп’ютерних) системах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України).

Обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області