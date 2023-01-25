Поліціянтку так званої «ДНР» з Одещини засуджено до 15 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду уродженку Одещини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Її визнано винною та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурором у суді доведено, що жінка у 2014 році вступила до підрозділу терористичної організації «ДНР», так званого «відділу громадської безпеки Макіївського ГУ МВС «ДНР» у званні прапорщика поліції.

Засуджена патрулювала на блокпостах, забезпечувала «правопорядок» в місті Макіївка, переконувала місцеве населення у легітимності злочинної діяльності так званої «поліції ДНР» та самопроголошеної влади.

Під час своєї діяльності вона неодноразово заохочувалась і за досягнення високих результатів її внесено на дошку пошани так званого «МВС «ДНР».

Пресслужба Одеської обласної прокуратури