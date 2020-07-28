Поліцією Запоріжжя викрито протиправну діяльність Енергодарського міського голови

Своїми діями підозрюваний завдав громаді міста Енергодар матеріальну шкоду на суму близько 400 тисяч гривень. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом умисного невиконання рішення суду службовою особою.

Встановлено, що 27 квітня 2018 року рішенням Енергодарської міської ради одного з заступників міського голови звільнено з посади. Запорізьким окружним адміністративним судом дане рішення визнано протиправним, а поновлення на посаді підлягає негайному виконанню. Так, у період часу з 22 лютого по 20 травня 2019 року Енергодарський міський голова, очолюючи виконавчий комітет міської ради, умисно не вжив жодних заходів необхідних для виконання судового рішення щодо поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. Вказані протиправні дії міського голови завдали громаді міста Енергодар матеріальну шкоду на суму близько 400 тисяч гривень.

Наразі, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області