Полковника Міноборони судитимуть за отримання хабаря у ₴100 тис. під час державної закупівлі (відео)

Слідчі ТУ ДБР у м. Києві завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо одержання неправомірної вигоди полковником Міністерства оборони України (ч. 1 ст. 368 КК України).

Встановлено, що посадова особа отримала 100 000 грн від засновника підприємства за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б можливість підприємству взяти участь у державній закупівлі.

50-річного полковника було затримано 12 листопада 2020 року в будівлі Міноборони у Києві.

8 лютого 2021 року обвинувальний акт було направлено до суду.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР та Департамент військової контррозвідки СБУ.

ДБР