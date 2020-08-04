Полковника ВСУ приговорили к шести годам тюрьмы за присвоение госимущества

Экс-командир одной из воинских частей в Житомирской области приговорен к шести годам тюрьмы за присвоение госимущества.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

«Досудебным расследованием и судебным рассмотрением установлено, что указанный полковник ВСУ, находясь в должности командира воинской части, злоупотребляя служебным положением, присвоил 16 лебедок на базе автомобилей «ЗИЛ-131″, которые входят в состав танкоремонтной мастерской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 августа, во время судебного разбирательства, обвиняемый не признал свою вину.

«Житомирский районный суд Житомирской области вынес обвиняемому офицеру приговор — 6 лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.