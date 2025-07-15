Полковник ЗСУ підозрюється у розтраті бюджетних коштів у понад 2,9 млн гривень

Чернівецькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону спільно з СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області за матеріалами відділу «Д» Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області повідомлено про підозру полковнику Збройних Сил України.

Офіцер підозрюється у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Йдеться про розтрату бюджетних коштів шляхом вчинення протиправних дій під час державних закупівель деревини на потреби ЗСУ, що спричинило збитки на суму орієнтовно понад 2,9 млн гривень.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону