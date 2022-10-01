Польські прикордонники виявили 300 кг гашишу, який «не помітила» українська сторона

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Вантажівка начебто везла заморожену бузину.

ДБР розслідує причетність прикордонників до контрабанди 300 кілограмів наркотиків через український кордон до Польщі.

фото: ГПСУ

Про це у Телеграм повідомляє ДБР.

За даними бюро, 23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.

За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.

Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку. Передбачене статтею ККУ покарання – позбавлення волі на строк до 12 років. // LB.ua

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