Полтавські слідчі ДБР затримали на хабарі поліцейського

Поліцейський вимагав 1000 доларів у жінки, чоловік якої побив сина.

ДБРівці затримали правоохоронця із грошима в Харкові. Він лейтенант поліції, був дізнавачем одного з відділів поліції на Харківщині.

«Поліціянт вимагав 1 000 доларів США у дружини громадянина, який наніс тілесні ушкодження своєму сину. За гроші правоохоронець обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності, — повідомляють оперативники ДБР. — Лейтенанта поліції затримано після одержання грошей. Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна, — повідомили в ДБР Полтавщини.

Поліцейського взяли під варту.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура. // bastion.tv