Полтавського суддю із другої спроби засудили на 6 років за хабарництво

Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві суддю Ленінського райсуду Полтави Сергія Кононенка і призначив йому 6 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 липня.

19 травня 2017 року громадянин написав заяву в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про вимагання суддею 1000 доларів неправомірної вигоди за швидкий розгляд справи та винесення рішення у справі про право користування житловим приміщенням за позовом клієнта, якого він представляє.

23 травня апеляційний суд дав дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій стосовно судді Кононенка. І цього ж дня заяву на Кононенка в Національне антикорупційне бюро подала ще одна місцева юристка.

25 травня 2017-го суддя одержав 3 тисячі гривень від юристки у справі за позовом до виконавчого комітету Полтавської міської ради про визнання права власності на самочинно збудований гараж.

Суддю не затримали після передачі конверту з коштами, тому що НАБУ вирішило продовжити слідчі дії. На початку липня 2017-го Кононенко зустрівся з юристкою і запропонував співпрацювати на постійній основі – він буде направляти до неї учасників судових справах, які перебувають у нього на розгляді, і буде казати скільки грошей із них узяти за позитивне рішення. Половину коштів юристка віддаватиме йому, а половину залишить собі. Також Кононеко, нібито, запропонував підкріпити співпрацю сексуальними стосунками, бо це підвищує рівень довіри, але співрозмовниця відмовилася.

31 серпня 2027 року суддю затримали після того, як він одержав 5000 гривень за стягнення 100 тисяч гривень боргу.

За показаннями юристки, остання зустріч відбувалася у кабінеті Кононенка і його помічник та секретар бачили, що він бере гроші. Але останні у судовому засіданні це не підтвердили. Жінка, яка працювала у судді Кононенка секретарем судового засідання, стала його дружиною. Вона говорила, що юристка просто поклала на стіл стопку документів і суддя не міг бачити, що знаходиться між аркушами. Потім за декілька хвилин зайшли працівники НАБУ, почали обшук та виявили гроші серед документів, як на столі залишила юристка.

Кононенко сказав, що не брав у юристки грошей. Конверт він отримував, але не памʼятає, що було всередині: один чи два диски. Він не перевіряв, що було на диску, оскільки в цьому відпала потреба, бо дізнався, що помічниця отримала від юристки флешку з даними для написання рішення.

Зафіксоване в рамках НСРД спілкування з юристкою та висловлені ним пропозиції співпраці і розподілу неправомірної вигоди, Кононенко відмовився пояснювати, посилаючись на те, що результати НСРД є недопустимим доказами. Тільки вказав, що метою такої співпраці не було отримання від учасників цивільних справ неправомірної вигоди і він нічого не прохав.

Із приводу надісланого в месенжері Viber на номер телефону юристки повідомлення «прийди» обвинувачений пояснив, що написав його, оскільки юристка попросила повідомляти, коли він звільниться, щоб прийти до нього на консультацію.

Кононенко сказав, що правоохоронці постійно підсилали до нього агентів. Так першим агентом був чоловік, який приходив та намагався із ним зустрітися і про щось домовитись. Але він відхиляв зустрічі, оскільки зазвичай не спілкується з учасниками поза межами судового засідання. Потім зʼявилася ця жінка, яка постійно приходила та схиляла його до корупційних дій. Коли він з нею познайомився, суддя не памʼятає.

Епізод за заявою першого заявника через кілька місяців після викриття судді на одержанні коштів від іншої заявниці закрили за відсутністю складу кримінального правопорушення. Із показань чоловіка, яким йпершим подав заяву, вбачається, що суддя, нібито, вимагав у нього гроші через третіх осіб. Дівчина, з якою вирішувалися всі питання з Кононенком, вимагала від нього фінанси, а всі намагання особисто поспілкуватися із Кононенком були даремні.

У серпні 2022-го Вищий антикорупційний суд засудив Кононенка до 7 років позбавлення волі, але визнав предʼявлене обвинувачення доведеним лише частково.

ВАКС визнав підтвердженою передачу в травні 2017-го тільки 500 гривень із 3000, оскільки поверх диска всередині конверту з прозорої сторони проглядається номінал однієї 500 гривень. Суд не переконався, що в конверті було більше грошей.

За другим епізодом суд помітив ознаки надмірної активності правоохоронних органів. А саме, що після першого випадку неправомірної вигоди, правоохоронці не затримали підозрюваного і більше як через місяць почали документувати одержання хабара по іншій судовій справі.

У травні 2023-го Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок. Причиною було те, що суд першої інстанції не ухвалив вирок по двох епізодах обвинувачення. У резолютивній частині вироку не було зазначено, що Кононенко виправданий за другим епізодом і визнаний винним за першим.

Вищий антикорупційний суд розглянув справу повторно і визнав Кононенка винним за обома епізодами. Вирок: 6 років тюремного покарання із конфіскацією і забороною на 3 роки обіймати посади в органах судової влади.

Були враховані позитивні характеристики обвинуваченого, що він одружений і утримує малолітню дитину, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, працює на посаді судді, є військовослужбовцем, має військове звання майор юстиції.