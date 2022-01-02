Померла лучанка, яку яку 12 грудня неповнолітній водій збив на переході

39-річна Олена, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля «Там Таму» в Луцьку, померла в лікарні.

Інформацію про смерть жінки Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердив завідувач реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павло Гащишин.

Як стало відомо, лучанка померла сьогодні близько 7 години ранку. У померлої залишилося двоє маленьких дітей.

Депутат Луцької міської ради Роман Кравчук закликав небайдужих людей допомогти чоловіку та синочкам у цей складний для них час.

«Для того, щоб допомогти сім’ї, можна переказати кошти на картку чоловіка — Вакульчук Олександр Володимирович 4149 4993 9195 6024», — написав Роман Кравчук.

Аварія трапилася 12 грудня близько 14 години на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами. За кермом авто був 16-річний лучанин Дмитро Рудюк.

Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей.