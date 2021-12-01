Помічник нардепа з ОПЗЖ в Селидівській міськраді зламав щелепу і надбрівну кістку одному з депутатів

Національна поліція повідомила про підозру помічнику народного депутата, який 26 листопада влаштував бійку на сесії Селидівської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 листопада 2021 року 32-річний помічник народного депутата, працюючи на громадських засадах, під час проведення чергової сесії, у ході конфлікту вдарив депутата Селидівської міської ради кулаком в обличчя.

В результаті цього 38-річний потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та три переломи кісток черепу», — йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Правоохоронні органи не називають імен у своїх повідомленнях, але про обставини конфлікту раніше повідомила пресслужба партії «За майбутнє».

Ініціатором бійки партія назвала народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ Володимира Мороза, який «разом із десятком молодиків кримінальної зовнішності» спробував зірвати сесію, вимагаючи поновити на посаді колишнього мера міста, представника ОПЗЖ Віталія Нешина.

«Коли на початку листопада суд підтвердив законність [відсторонення Нешина], ОПЗЖ, розуміючи, що втрачає владу на Донеччині, вдалася до агресивних провокацій. Під час сесії помічник нардепа від ОПЗЖ Роман Кушнаренко безпідставно напав на депутата міськради від партії «За майбутнє» Артура Сукова та зламав йому щелепу і надбрівну кістку в двох місцях», — йдеться в заяві «За майбутнє».

Інший помічник нардепа Денис Куровський, стверджується в заяві, зламав руку депутатці Тетяні Мухаметвалієвій.

«Володимир Мороз намагається зам’яти цю справу з місцевою поліцією, але ми зробимо все, щоб злочинця покарали відповідно до законів України», — заявив із цього приводу в.о. міського голови Руслана Суков. // LB.ua