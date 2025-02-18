Помічниця посвідчувала документи від імені приватного нотаріуса, яка в цей час була за кордоном

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно помічниці приватного нотаріуса, яка з дозволу нотаріуса та за допомогою її цифрового підпису заходили до нотаріальних реєстрів Міністерства юстиції України та посвідчувала документи (ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України).

Встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу з лютого 2022 року по теперішній час перебуває за кордоном. В той же час вона не хотіла зупиняти свою діяльність, тож надала помічниці вказівку проводити нотаріальні дії від її імені з використанням бланків, печатки, цифрового підпису нотаріуса.

В той же час клієнти нотаріуса, звертаючись до її офісу, були переконані, що жінка перебуває на роботі.

Таким чином у період з квітня 2022 по січень 2023 року помічницею внесені відомості до різних державних реєстрів про вчинення понад 1 500 нотаріальних дій.

Наразі обвинувальний акт відносно помічниці нотаріуса скеровано до суду.

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Матеріали щодо нотаріуса виділені в окреме провадження.

Пресслужба Київської міської прокуратури