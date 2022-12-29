Помстилася за образу – жительку Житомира ув’язнили на 8 років за вбивство співмешканця

Прокурори Житомирської окружної прокуратури у суді довели вину 28-річної мешканки Житомира, якій інкриміновано скоєння вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України).

У суді, на основі зібраних доказів та висновків експертиз, прокурор довів, що обвинувачена, у грудні 2020 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїла злочин проти життя і здоров’я особи.

Трагічна подія сталася в одному з гуртожитків спального району Житомира, безпосередньо у кімнаті, де жінка проживала спільно з потерпілим. Того дня у гості до них завітав її колишній співмешканець та приніс пляшку алкогольного напою, який вони всі разом розпили.

Коли ж гість пішов, господар помешкання вчинив сварку, ображаючи жінку та висловлюючи претензії і невдоволення візитом її колишнього. На образи обвинувачена відповіла ударом ножа, травмувавши серце і легені. Від масивної крововтрати чоловік помер.

Вироком суду обвинуваченій призначене покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури