Помстився за образу – жителя Житомирщини засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за смертельне побиття односельчанина

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури, місцевого жителя визнано винним в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерплого (ч. 2 ст. 121 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що злочин проти життя і здоров’я особи у липні минулого року скоїв неодноразово судимий 59-річний житель одного із сіл Радомишльської територіальної громади, який декілька місяців тому повернувся додому з місць відбування покарання.

Трагічна подія розгорнулася пізно увечері, близько 23.00 год, у будинку односельчанина, де потерпілий гостював разом із компанією. До них прийшов й обвинувачений, та, будучи у стані алкогольного сп’яніння, почав з’ясовувати з потерпілим стосунки за образливі слова на свою адресу. Під час суперечки, яка спричинила раптово виниклу агресію, зловмисник схопив дерев’яну палицю та заподіяв опоненту численних ударів по голові і тулубу. Від отриманих побоїв 59-річний чоловік помер.

Того ж дня зловмисника затримали та взяли під варту, де він перебуває і дотепер.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури