Помстився знайомому за образу: у Києві затримали підозрюваного у хуліганстві та крадіжці

20-річний молодик погрожував ножем 26-річному знайомому та його товаришу, потім вкрав в них мобільні телефони та втік. Оперативники швидко розшукали фігуранта та вилучили речові докази.

Днями до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про хуліганство та крадіжку. 26-річний заявник розповів, що разом із товаришем підвозив на автомобілі знайомого, який під час поїздки дістав ніж та почав їм погрожувати. Рятуючись чоловіки вибігли з автомобіля, а коли повернулися – зловмисника не було, а з салону автомобіля зникли два телефони.

Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима повідомив, що на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та з’ясувала обставини скоєного:

«Як нам стало відомо, фігурант декілька років тому мав конфлікт із 26-річним знайомим та в такий спосіб вирішив йому помститися Оперативники із залученням працівників кримінального аналізу перевірили записи з камер відеонагляду, що були розташовані на будівлях поблизу місця злочину, покроково встановили рух підозрюваного та розшукали його. Ним виявився 20-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у нього речові докази – викрадені мобільні телефони та ніж».

За процесуального погодження із Дарницькою окружною прокуратурою слідчі повідомили молодику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та ч. 4 ст. 296 – хуліганство із застосуванням холодної зброї. Максимальне покарання передбачає собою до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва