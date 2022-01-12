Понад ₴1,7 млн. збитків при укладенні договорів закупівлі – на Запоріжжі підозрюється ексдиректор КП

Прокурорами Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з комунальних підприємств м. Енергодара за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, директор підприємства уклав із постачальниками договори щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, необхідних при здійсненні аварійних та планових ремонтних робіт, за завищеною ціною. За цих обставин підприємство сплатило суб’єктам господарювання зайві кошти на суму 1,7 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури