Понад ₴1,7 млн. збитків тергромаді внаслідок зловживання службовим становищем – повідомлено про підозру начальнику управління ЖКГ

За процесуального керівництва Жмеринської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з управлінь житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на літнє утримання доріг, тротуарів, площ, скверів, алей Жмеринської міської територіальної громади на період березня-листопада 2022 року на суму майже 4 млн грн.

У подальшому керівник комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала акт виконаних робіт за завищеною ціною в обсягах менших ніж передбачено договором.

Унаслідок таких дій Жмеринській територіальній громаді заподіяно матеріальну шкоду у розмірі понад 1 млн 700 тис. грн.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотаннями щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та про відсторонення від займаної посади.

У разі визнання особи винною у вчиненні злочину, їй загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури