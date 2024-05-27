Понад ₴1 млн. збитків на ремонті укриттів – у Кривому Розі викрито начальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальниці відділу освіти виконкому однієї із районних рад у м. Кривий Ріг та п’яти її співучасникам.

Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, службовиця розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на поточний ремонт укриттів у закладах освіти м. Кривого Рогу.

До злочинної схеми вона залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.

Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цих документів було перераховано кошти на користь підконтрольних підрядних підприємств.

У подальшому кошти були розподілені між учасниками організованої групи.

Своїми протиправними діями підозрювані призвели до суттєвих збитків територіальній громаді – понад 1 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено грошові кошти, документацію, що підтверджує злочинну діяльність, та автомобілі.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонено від займаних посад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції та СУ ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Офіс Генпрокурора