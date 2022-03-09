Понад $100 тис. за перетин держкордону поза пунктами пропуску – на Буковині повідомлено про підозру організатору незаконної схеми

За процесуального керівництва Дністровської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Хмельницької області в організаціі незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України, житель Хмельниччини налагодив злочинну схему. За незаконне переправлення 25 осіб через держкордон він одержав понад 100 тис доларів США.

6 березня 2022 року він забезпечив перевезення військовозобов’язаних до ділянки держкордону України у напрямку Республіки Молдова між населеними пунктами м. Сокиряни та с. Волошкове Дністровського району Чернівецької області. Звідти особи у пішому порядку перетнули кордон та були виявлені прикордонниками.

Наразі встановлюються інші причетні до організації злочину особи.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Дністровського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора