Понад 100 тисяч гривень виманили шахраї у жителів Рівненської області за добу
Аферисти продовжують наживатись на довірі громадян. Так, учора, 27 грудня, поліцейські територіальних підрозділів зареєстрували 14 кримінальних проваджень за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману.
До поліції звернулася 31-річна жителька селища Клевань, що у пошуку підробітку в інтернеті на переглядах відео вона не лише не заробила, але і втратила власні кошти.
При реєстрації в онлайн-компанії сплатила внесок у розмірі три тисячі гривень за отримання «VIP-3» пакету, утім, аби заробляти в день значно більше — придбала іще один пакет «VIP-5» за понад 9 тисяч гривень.
За допомогою до ВП № 1 (смт Володимирець) звернулася 24-річна жителька села Воронки, що їй надійшло повідомлення про отримання соціальної допомоги – «Вам нараховано 13 800 гривень, отримати за посиланням». В подальшому вона перейшла на сайт та ввела дані банківської карти. Втім, замість нарахування відбулося списання коштів у сумі 16 789 гривень.
А до ВП № 1 (м. Рівне) надійшли матеріали по факту звернення жителя села Колоденка. Купуючи взуття чоловік переказав 9400 гривень невідомому продавцю, однак товар йому так і не відправили, а гроші не повернули.
За усіма фактами поліцейські територіальних підрозділів проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 190 КК України. Укотре закликаємо мешканців області не повідомляти невідомим особам коди від банківських карт, паролі, CVV-коди та іншу персональну інформацію. Також будьте обачними, купуючи в інтернеті — здійснюйте проплату лише перевіреним продавцям.
У випадку виявлення шахраїв негайно телефонуйте до поліції на спецлінію «102».
Відділ комунікації поліції в Рівненській області