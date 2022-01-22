Понад 100 згортків з наркотиками – у Києві «на гарячому» викрито ще одного наркодилера (фото)

Деснянською окружною прокуратурою м. Києва спільно із слідчими СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві викрито раніше судимого 47-річного чоловіка, який незаконно зберігав у великому розмірі наркотичні та психотропні речовини з метою їх подальшого збуту.

Під час затримання правоохоронці вилучили у чоловіка 32 зіп-пакета з речовиною, схожою на канабіс, 26-зіп пакетів з речовиною, схожою на амфетамін та 6 зіп-пакетів з речовиною, схожою на кокаїн. У подальшому під час проведення обшуку автомобіля, на якому пересувався чоловік, виявлено та вилучено ще 40 зіп-пакетів з речовиною білого кольорову, схожою на амфетамін, а в його помешканні 11 зіп-пакетів з речовиною, схожою на канабіс.

Крім того, за місцем мешкання затриманого вилучили значну кількість пакетів для розфасування наркотичних та психотропних речовин, а також ваги для їх зважування з залишками нашарування речовин білого кольору.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою збуту, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з заставою у розмірі 500 тис. гривень. ​

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочинів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура