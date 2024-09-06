Понад 127 000 гривень перерахувала жителька Тернопільщини за неіснуюче авто

Співробітники Заліщицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканки Товстенської громади. Аферист пообіцяв потерпілій пригнати автомобіль з-за кордону і як наслідок – збагатився на чималі гроші.

Поліцейські встановили, що жінка в одній із соціальних мереж знайшла оголошення, де пропонували бажану машину за привабливою ціною. Зв’язавшись з продавцем, вони обумовили умови покупки авто. Аферист попросив передоплату, начебто за доставку та інші послуги. Заявниця здійснила декілька транзакцій на вказані банківські рахунки. Торгівець транспортний засіб не відправив, кошти не повернув й перестав виходити на зв’язок.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.

Співробітники поліції закликають громадян перевіряти пропозиції з низькою ціною і в жодному випадку не перераховувати гроші наперед незнайомцям. Оплачуйте товар лише після його отримання. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням у соціальних мережах.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області