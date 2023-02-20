Понад ₴14 млн. збитків через незадекларовану техніку – підозрюють заступника начальника та інспектора митного поста на Закарпатті
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури заступнику начальника та головному державному інспектору митного поста «Лужанка» повідомлено про підозру.
За даними слідства, митники допустили ввезення з-за кордону незадекларованої техніки орієнтовною вартістю 87 млн грн. Її виявили правоохоронці влітку минулого року.
Інспектор митниці не провів належне митне оформлення транспортного засобу та дав водієві можливість безперешкодно ввезти в Україну більше трьох тисяч одиниць техніки.
Керівник не забезпечив належну організацію роботи відділу митного оформлення, товар провезли без жодного декларування і сплати необхідних митних платежів на суму понад 14 млн грн.
Заступника керівника підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), а його підлеглого – у зловживанні владою з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 КК України).
Досудове розслідування здійснює Шостий слідчий відділ (з дислокацією в м. Ужгороді) територіального управління ДБР.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Tweet