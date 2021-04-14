Понад ₴15 млн. збитків державі під час передачі майнових прав на житло – повідомлено про підозру ексзаступнику начальника установи МОУ 

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з колегами-правоохоронцями викрили неправомірну діяльність фігуранта.

Перебуваючи на посаді заступника начальника однієї з установи, чоловік підписав акти приймання-передачі майнових прав на квартири підконтрольній фірмі. Об’єкти нерухомості належали оборонному відомству та розташовувалися в Дарницькому районі столиці. Ціна квадратного метра у підписаних документах була занижена вдвічі. Експосадовець достеменно знав справжню ціну житла, однак усе одно підписав акти.

Сума збитків, завданих діями зловмисника, сягає 15 млн грн, що підтверджує висновок експертизи.

На підставі отриманих доказів слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру експосадовцю за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України