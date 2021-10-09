Понад ₴154 млн. збитків на будівництві столичного Подільського мосту – повідомлено про підозру групі посадовців

Серед підозрюваних – посадові особи профільного комунального підприємства та двох товариств – генпідрядник та субпідрядник. Їм інкримінують привласнення коштів територіальної громади міста Києва та службову недбалість.

Злочинну схему розтрати коштів місцевого бюджету та осіб причетних до її організації викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно з Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

У ході слідства поліцейські отримали докази причетності підозрюваних до трьох фактів злочинної діяльності, в наслідок яких було завдано збитків на загальну суму 154,3 млн грн.

Так, у квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали три договори на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

У липні 2020 року керівники комунального підприємства та підрядні організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт та внесли до них роботи, які фактично не виконувалися, та виконувалися з порушенням технологічного процесу. Зокрема — роботи по ґрунтуванню зварювальних швів та фарбуванню низу залізобетонних прогонових плит автопроїзду, які проводилися упродовж квітня-травня 2020 року. Такі дії зловмисників призвели до безпідставного виділення з бюджету 4,5 млн грн. За цим фактом дві особи отримали підозри у серпні цього року.

У вересні та жовтні поліцейські отримали висновки ще двох судових будівельно-технічних експертиз. Відповідно до них встановлена відсутність лакофарбових матеріалів, покриття на прогоновій частині автопроїзду, як результат завдано збитків на 1,8 млн грн. А в наслідок завищення робіт під час монтажу системи контролю напруги деформаційного стану вантового аркового мосту було завдано 148 млн грн.

На підставі отриманих нових доказів протиправної діяльності керівникові та начальнику відділу технічного нагляду комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а директорам генпідрядного та субпідрядного товариств — за ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань