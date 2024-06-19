Понад ₴2,4 млн. збитків територгромаді внаслідок підроблення документа та шахрайства – повідомлено про підозру жителю Вінниці

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Вінниці у використанні завідомо підробленого документа; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 в редакції Закону станом на момент скоєння злочину КК України).

За даними слідства, 32-річний чоловік на підставі підроблених офіційних документів шляхом обману заволодів земельною ділянкою площею 1,095 га в одній з промислових зон обласного центру, яка перебувала у комунальній власності Вінницької територіальної громади.

Надалі за його заявою було виготовлено технічну документацію про поділ цієї земельної ділянки на дві з присвоєнням їм кадастрових номерів.

У лютому 2020 року правопорушник продав зазначені земельні ділянки за майже 174 тис. грн кожна.

Унаслідок таких протиправних дій Вінницькій територіальній громаді завдано збитків у розмірі понад 2 млн 422 тис. грн.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

За вказані злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчим управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Примітка: нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури