Понад ₴2 мільйони збитків на розмитненні автомобілів – восьми митникам на Закарпатті повідомили про підозру

Організував протиправну діяльність 31-річний власник двох приватних підприємств. Серед його спільників – директор однієї із фірм та восьмеро працівників митного поста «Хуст».

Викрили злочинну діяльність підозрюваних та організовану ними схему мінімізації мита при оформленні імпорту оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області разом із колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, зловмисники діяли за наступною схемою. Директор фірми виготовляв дублікати товаро-транспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів. В свою чергу працівники митного поста «Хуст» ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт легкових та вантажних, мінімізуючи обов’язкові платежі.

У такій «співпраці» зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків – суму підтверджують проведені експертизи.

У п’ятницю, 5 лютого, оперативники, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за участю спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки за місцем розташування митного поста «Хуст», в офісах двох приватних товариств та у помешканнях фігурантів.

Вісьмом працівникам митниці було повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Щодо організатора схеми та керівника фірми – їхнім діям буде надана правова оцінка одразу після завершення всіх необхідних для цього слідчих та процесуальних дій.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України