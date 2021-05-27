Понад 2 млн грн збитків через незаконне привласнення земель державної власності НААН України

Викриття та припинення злочинної схеми незаконного відчуження земель державної власності за участю посадових осіб контролюючих органів та державних підприємств Національної Академії аграрних наук України.

Про це йдеться в повідомленні прес-службиДБР.

Як встановили слідчі ДБР, група осіб у змові з посадовцями Держгеокадастру розробили злочинну схему заволодіння землями НААН загальною площею понад 76 га, які не підлягають приватизації. Це завдало державі збитків на понад 2 млн грн.

Слідство отримало вичерпні докази для повідомлення про підозри у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), трьом посадовцям, а саме:

— колишньому першому заступнику начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області;

— колишньому заступнику начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області;

— директору товариства з обмеженою відповідальністю.

Слідство триває. Відпрацьовується незаконне відчуження решти земель державної власності загальною площею 8,4 тис. га, вартість яких становить понад 230 млн грн.

Також встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.