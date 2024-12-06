Понад 2 млн. пачок: БЕБ затримало партію контрабандних сигарет у морських контейнерах
Бюро економічної безпеки спільно з Державною прикордонною службою затримали масштабну партію контрабандних сигарет у порту Одещини, загальною вартістю 165,6 млн грн. У трьох морських контейнерах виявили понад 2 млн пачок сигарет. Всі пачки були без марок акцизного податку та виготовлені у серпні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення БЕБ.
Насправді ж продукція була виготовлена у Тернопільській області, адже цей вантаж фігурує в матеріалах судової справи, де вказано, що виробником нелегальних сигарет є ТОВ “Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн”, яке зареєстровано у Тернопільській області.
Як зазначало раніше видання Forbes, цей виробник вирвався у лідери нелегального ринку тютюну, обійшовши навіть Винниківську тютюнову фабрику, яка займала лідерські позиції у тіньовому сегменті довгі роки.
Слідство встановило, що група осіб протягом року купувала нелегально виготовлені сигарети й далі розповсюджувала їх як в Україні, так і за кордоном. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюють повне коло осіб, які причетні до протиправної діяльності.
Нагадаємо, що виробники нелегальних сигарет відновили свою роботу після тимчасового затишшя на тлі обшуків БЕБ на найбільших нелегальних фабриках.
У 2024 році держбюджет України отримав від детінізації 1,67 млрд дол. Таку ж суму коштів надала за цей рік Канада, яка входить до топ-5 країн за обсягом підтримки України. Проте втрати податкових надходжень через нелегальний ринок тютюну все ще високі і оцінюються на рівні 20 млрд грн. на рік.