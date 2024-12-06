Понад 2 млн. пачок: БЕБ затримало партію контрабандних сигарет у морських контейнерах

Бюро економічної безпеки спільно з Державною прикордонною службою затримали масштабну партію контрабандних сигарет у порту Одещини, загальною вартістю 165,6 млн грн. У трьох морських контейнерах виявили понад 2 млн пачок сигарет. Всі пачки були без марок акцизного податку та виготовлені у серпні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення БЕБ.

Організатори планували доставити контрабанду морем із Одеського порту до Таїланду та Об’єднаних Арабських Еміратів. У товарно-супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу у магазинах Duty Free. Водночас, згідно з маркуванням на пачках, сигарети нібито були виготовлені в Єгипті, Португалії та Швейцарії.