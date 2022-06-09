Понад 20 кг канабісу, зброя, гранати та набої: на Полтавщині викрили групу наркозбувачів 

Члени угруповання – троє мешканців Лубенського району віком від 22 до 46 років. Вони налагодили схему збуту наркотичних засобів на території області. Щомісяця спільники збували близько 5 кг канабісу, отримуючи пів мільйона гривень прибутку в місяць. Організатору наркобізнесу вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Схему виготовлення та збуту наркотичних засобів на території Полтавщини налагодив 46-річний мешканець одного із сіл Лубенського району. Собі у посібники він взяв двох місцевих мешканців, віком 22 та 27 років, які займалися безпосереднім збутом наркотиків. Організатор замовляв гуртові партії канабісу через Інтернет, фасував та передавав іншим членам групи для збуту. Крім того, він вирощував рослини конопель на території свого домогосподарства, з яких власноруч виготовляв канабіс.

Збували наркотики лише під час особистих зустрічей за готівку, а об’єм продажів в місяць сягав 5 кг канабісу. Такий «бізнес» приносив їм понад пів мільйона гривень прибутку щомісяця.

Зібравши необхідну доказову базу, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області спільно зі слідчими Лубенського районного відділу поліції та за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення затримали організатора під час збуту ним чергової партії наркотиків.

В ході особистого огляду чоловіка та його автомобіля поліцейські виявили пістолет Макарова з набоями, гроші в національній та іноземній валюті, сім-карти та мобільні телефони. А під час санкціонованих обушків за місцем його мешкання – 20 кг канабісу, екстракт канабісу, пів сотні рослин коноплі, понад 700 набоїв до автоматичної зброї, 5 гранат «Ф-1» із запалами, порох, а також снаряд до ручного протитанкового гранатомета.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить понад два мільйони гривень.

Організатору угруповання слідчі під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури Полтавської області повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 248 тисяч гривень. Крім цього, вирішується питання про накладення арешту на автомобіль та нерухоме майно, яке перебуває у його власності.

Процесуальні рішення відносно двох інших членів групи будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України