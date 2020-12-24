Понад ₴20 млн. збитків під час закупівлі 63 квартир – повідомлено про підозру ексначальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ (відео)

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру нині колишньому начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

За попередньою інформацією, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України у 2018 році під час подання заявки на проведення конкурсу щодо закупівлі 63 квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр для міста Харків.

Таким чином під час укладення 63 договорів купівлі-продажу було штучно завищено граничну вартість ціни в інтересах суб’єктів господарювання.

Внаслідок таких дій понад 20 мільйонів гривень сплачені безпідставно.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід — Головне оперативне управління ДБР.

Державне бюро розслідувань