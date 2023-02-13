Понад 20 тонн тютюнової продукції виготовленої у підпільному цеху на території Полтавського району учасники ОЗГ

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно організаторки та двох учасників злочинної групи, яким інкримінують незаконне виготовлення тютюну, вчинене організованою групою, а також зберігання та збут незаконно виготовленого тютюну, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, організувала незаконне виготовлення тютюну 38-річна жителька Полтавського району, обладнавши підпільний цех на території власного домогосподарства.

Для безперервного виробничого процесу учасники групи залучали найманих робітників, які працювали у дві зміни. Реалізовували «продукцію» на території України. Доходи розподіляли відповідно до обсягу виконаної роботи.

Під час обшуків у цеху, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено обладнання для обробки, калібрування, подрібнення тютюну, понад 1000 мішків із тютюновою сировиною, майже 100 пет-пакетів із подрібненим тютюном, каністри з ароматизаторами, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Загальна вага вилученої тютюнової продукції – понад 20 тонн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури