Понад 20 ударів ножем за відмову позичити грошей: на Ніжинщині затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки

Оперативники відділення №1 (м. Бахмач) Ніжинського райуправління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку обласної поліції затримали 41-річного мешканця Дмитрівської громади, причетного до вбивства односельчанки. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину.

9 травня до поліції надійшло повідомлення про виявлення у будинку 78-річної жінки без ознак життя.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група відділення №1 (м. Бахмач) Ніжинського райуправління поліції, оперативники управління карного розшуку та відділу кримінальної поліції Ніжинщини. При огляді тіла жінки правоохоронці виявили низку тілесних ушкоджень, що вказували на її насильницьку смерть.

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу ймовірного вбивці – 41 річного місцевого мешканця. Як з’ясували оперативники, підозрюваний раніше періодично позичав гроші у потерпілої, однак ніколи не повертав борги. Тож при черговому подібному зверненні пенсіонерка відмовила чоловікові.

Відмова позичити гроші розлютила зловмисника. Він вхопив кухонного ножа та завдав жінці численних ударів по всьому тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області