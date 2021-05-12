Понад 200 тисяч пачок тютюнових виробів — у Харкові викрито мережу місць масового зберігання та реалізації контрафакту (фото)

Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 КК України).

У ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію про місця зберігання та масового збуту (магазини, павільйони, саморобні пересувні лотки у місцях скупчення людей) незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку.

З метою перевірки вказаної інформації співробітниками ДФС в області спільно з працівниками УСБУ в Харківській області, оперативно-розшукового підрозділу Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України та спецпідрозділу Державної прикордонної служби України «Дозор» упродовж травневих свят проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено понад 170 тис. пачок тютюнових виробів та близько 35 тис. пачок тютюну для куріння кальяну.

Варто зазначити, що за однією з адрес проведення обшуку виявлено сховище зброї – мисливський карабін, бойовий пістолет, пристрій для відстрілу гумових куль та набої до них.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Тривають слідчі дії, направлені на встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного розповсюдження фальсифікованих підакцизних товарів.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури