Понад ₴3 млн. збитків державі: на Чернігівщині учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру в незаконній порубці лісу

Слідчі обласної поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрили членів організованої злочинної групи, які підозрюються у незаконній заготівлі деревини. До угруповання входили жителі однієї із прикордонних громад області.

В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що один з підозрюваних наприкінці 2020 року створив та очолив організовану групу з метою здійснення регулярних незаконних порубок дерев у лісах та захисних насадженнях. У подальшому зловмисники планували обробляти та продавати деревину.

В ході слідства задокументовано 5 епізодів незаконних рубок, а також зберігання незаконно здобутої деревини на одній з пилорам у Корюківському районі.

Сума збитків, завданих зловмисниками, перевищує 3 мільйони гривень.

Поліція розслідує провадження за частиною 3 статті 28 Кримінального кодексу України та частиною 2 та 4 статті 246 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області