Понад ₴3 млн. збитків ‒ судитимуть заступника керівника Сєвєродонецької ВЦА та шістьох директорів місцевих шкіл

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації та шістьох директорів місцевих шкіл.

Посадовцю інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а директорам ‒ службове підроблення документів (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що навесні 2022 року, під час обстрілів з боку окупаційних військ рф, чиновник мав проконтролювати виконання заходів щодо поповнення запасів продовольства для дітей та інших мешканців, які тимчасово перебувають у сховищах освітніх закладів Сєвєродонецька.

З цією метою Управлінням освіти адміністрації було укладено сім контрактів на закупівлю відповідних товарів.

Керівниця Управління підписувала вказані договори в іншому регіоні країни та вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги поставлених м’ясних продуктів, які фактично не проводились.

Кр ім того, шестеро директорів місцевих шкіл Сєвєродонецька підписали акти списання вищезазначених товарів.

Унаслідок таких дій обвинувачених місцевому бюджету було завдано збитків у розмірі понад 3млн грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід ‒ співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що раніше начальниці Управління освіти Сєвєродонецької МВА Луганської області було повідомлено про підозру у розтраті майна та службовому підробленні документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), а підприємиці, яка діяла нібито від імені постачальників харчових продуктів ‒ пособництво в розтраті (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури