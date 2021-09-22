Понад ₴32 тис. за відстрочку від проходження військової служби – затримано військовослужбовця

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано військовослужбовця одного з відділів Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець вимагав та одержав 32,5 тис грн від призовника за вплив на військових службових осіб щодо надання відстрочки або прийняття рішення про непридатність до проходження строкової військової служби. Затримано його після передачі другої частини неправомірної вигоди – 13,7 тис грн, які зараховано на картковий рахунок.

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття злочину проводилися прокуратурою спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону