Понад 350 кілограмів бурштину вилучили поліцейські у жителя Сарненського району на Рівненщині

За цінами «чорного» ринку вартість вилученого каміння становить понад півтора мільйона гривень.

13 березня близько 21:50 поліцейські, які несли службу на блокпосту в Сарненському районі, зупинили автомобіль «Volkswagen Crafter». Під час перевірки під мішками з овочами правоохоронці виявили мішки, вміст яких викликав сумнів. Там, імовірно, знаходилося каміння бурштину. Втім, керманич, 29-річний житель села Заслуччя, відмовився показувати, що перевозить.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала кримінальне правопорушення. Відомості були внесені до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 240-1 КК України (незаконне перевезення бурштину). Слідчий скерував клопотання до суду про накладення арешту на транспортний засіб.

Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили «сонячне» каміння різної фракції, розфасоване у 19 господарських мішків, загальною вагою 355 кілограмів.

Вилучене буде скеровано на гемологічну експертизу. Крім того, слідчі підготували клопотання про накладення на нього арешту. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють походження бурштину-сирцю.

Відділ комунікації поліції Рівненської області