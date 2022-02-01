Понад ₴4 млн. збитків під час будівельних робіт на об’єктах — у Кривому Розі судитимуть учасників злочинної організації

Серед обвинувачених — директор компанії-підрядника, техдиректор, головний інженер, начальник відділу, головний бухгалтер та її підлегла.

Викрили злочинну «схему» розкрадання бюджетних коштів і встановили організатора й учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласного управління поліції.

У ході досудового розслідування поліцейські задокументували факти розкрадання бюджетних коштів під час проведення підрядних робіт на трьох об’єктах міста Кривий Ріг. А саме: реконструкції приміщень закладів охорони здоров’я та будівництва ділянки самопливного каналізаційного колектора. Зловмисники внесли до актів виконаних робіт недостовірні дані, внаслідок чого безпідставно отримали з бюджету 4,1 млн грн.