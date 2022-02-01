Понад ₴4 млн. збитків під час будівельних робіт на об’єктах — у Кривому Розі судитимуть учасників злочинної організації

Опубликовано

Серед обвинувачених  — директор компанії-підрядника, техдиректор, головний інженер, начальник відділу, головний бухгалтер та її підлегла.

Викрили злочинну «схему» розкрадання бюджетних коштів і встановили організатора й учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласного управління поліції.

У ході досудового розслідування поліцейські задокументували факти розкрадання бюджетних коштів під час проведення підрядних робіт на трьох об’єктах міста Кривий Ріг. А саме: реконструкції приміщень закладів охорони здоров’я та будівництва ділянки самопливного каналізаційного колектора. Зловмисники внесли до актів виконаних робіт недостовірні дані, внаслідок чого безпідставно отримали з бюджету 4,1 млн грн.

21 січня 2022 року шістьом фігурантам справи було повідомлено про підозру:

  • ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину);
  • ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За погодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

Like

Метки:

Читайте также: