Понад 40 пам’ятників зруйнував молодик на кладовищі в Овруцькій громаді (фото)

Наругу над могилами юнак здійснив напідпитку, тому мотиву хуліганства пояснити не може.

18 травня до відділу поліції № 1 надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи на місцевому кладовищі, пошкодила надгробні плити та хрести. Практично два ряди могил було понівечено та зруйновано.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м.Овруч) Коростенського райуправління. Поліцейські швидко встановили особу правопорушника. Місцевий житель у скоєному зізнався, але пояснити свої протиправні дії не зміг, виправдовуючись тим, що був у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Хлопцеві оголосили про підозру у вчиненні цього правопорушення. Нині надіслано клопотання до суду на обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства підозрюваному може загрожувати обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області