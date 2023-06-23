Понад ₴42 млн. шкоди завдано незаконним видобуванням піску – повідомлено про підозру директору ПП

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічною прокуратури Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру директору приватного підприємства за фактом незаконного видобування надр на території Вінницького району (ч. 3 ст. 240 КК України).

За даними слідства, підприємством, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, в період з жовтня 2021 року по серпень 2022 року організовано промислове видобування піску об’ємом 47 тис. м3 на земельній ділянці площею 12 га, чим завдано шкоду навколишньому природному середовищу на суму понад 42 млн грн.

Відповідно до висновку експерта, вказана земельна ділянка зазнала ознак негативного антропогенного впливу, її екосистема набула незворотних порушень і не може бути відновлена до початкового стану.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину. Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Санкцією ч. 3 ст. 240 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури