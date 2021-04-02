Понад ₴48 млн. збитків через службову недбалість – судитимуть колишнього посадовця Держгеонадр

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника Голови Державної служби геології та надр України за фактом службової недбалості, що завдала тяжких наслідків державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, з травня 2017 по березень 2018 року, перший заступник Голови Державної служби геології та надр України, маючи необхідні повноваження та підстави для реагування, не вжив жодних заходів для контролю за виконанням наказів Держгеонадр щодо припинення робіт із видобування корисних копалин загальнодержавного значення приватним акціонерним товариством.

Така бездіяльність дозволила ПрАТ здійснити видобування понад 191 тисячі тонн вогнетривких та тугоплавких глин з родовища «Видне» у період зупинення дії дозволу на користування надрами, що завдало державі збитки на понад 48,7 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора