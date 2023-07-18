Понад 5 років позбавлення волі за домашнє насильство стосовно матері та крадіжки отримав житель Лубенського району

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури 47-річного місцевого жителя визнано винним у домашньому насильстві та крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ст. 126-1, ч. 4 ст. 185 КК України).

У суді прокурором доведено, що чоловік ніде не працював і систематично бив матір, вимагаючи гроші на спиртні напої.

Окрім цього, у листопаді 2022 року зловмисник, перебуваючи в приміщенні залізничної станції в м. Лубни у стані алкогольного сп’яніння, викрав у жінки мобільний телефон, а в грудні того ж року таємно виніс із домогосподарства сусіда сільськогосподарське та інше знаряддя.

За скоєне Лубенським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 5 років та 1 місяць. Триває час на апеляційне оскарження вироку.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури