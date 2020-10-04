Понад 500 кущів конопель виявили поліцейські у мешканця Дніпропетровщини (фото)

В ході профілактичного відпрацювання, у дворах приватних домоволодінь Нікополя правоохоронці вилучили майже 90 гілок висушених нарковмісних рослин, шишки конопель та суху подрібнену марихуану.

У будинку 45-річного містянина поліцейські виявили теплицю, у якій росли 355 кущів конопель та вилучили три пластикові відра висушених шишок нарковмісних рослин.

Також, ще 73 кущі доглянутих конопель виявили правоохоронці у теплиці на подвір’ї іншого місцевого жителя.

Того ж дня поліцейські виявили посів конопель, у кількості 25 кущів та 90 гілок висушених нарковмісних рослин на городі приватного домоволодіння 36-річного містянина, і 66 кущі конопель – у дворі 59-річного місцевого мешканця.

Ошатні ялинки направили на експертизу. Після результатів досліджень буде вирішуватися питання про повідомлення чоловікам про підозру. // Вартові еспресо