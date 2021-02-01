Понад ₴53 тис. за користування складським приміщенням: на хабарі викрито керівника одного з державних сільскогосппідприємств

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру в.о. генерального директора одного з державних сільскогосподарських підприємств за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець вимагав та отримав понад 53 тис. грн хабара від директорки одного з ТОВ за надання в оренду складських та офісних приміщень у м.Переяслав, які перебувають на балансі зазначеного підприємства та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 6 тисяч грн на місяць і сплачувалась окремо.

У п’ятницю, 29 січня цього року, після передачі вказаної суми хабара, службову особу затримано. Їй повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Рішення суду щодо застосування запобіжного заходу оскаржено в апеляційному порядку.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Київській області.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури