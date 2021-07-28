Понад ₴58,6 млн. збитків на псевдоремонті дизель-поїздів – судитимуть посадовців «Укрзалізниці» (фото)

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’ятнадцяти осіб за фактами заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, вчинених у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Серед обвинувачених колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця» (з 2018 року – АТ «Укрзалізниця») та його колишні заступники; колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця».

Слідством встановлено, що службові особи ПАТ «Укрзалізниця» та її афілійованих підприємств заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень.

Зокрема, у період 2015-2016 років посадовці ПАТ «Укрзалізниця», із залученням фіктивних підприємств, склали та видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації більше 20 дизель-поїздів, достовірно знаючи, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено у зв’язку з відсутністю у підприємства-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання. Це в подальшому стало підставою для переведення грошових коштів із рахунків ПАТ «Укрзалізниця» підприємству-виконавцю. При цьому більша частина суми опинилася на рахунках фіктивних підприємств.

Експертизою встановлено, що роботи з модернізації не проводилися, а внаслідок дій посадовців «Укрзалізниці» завдано понад 58,6 млн грн збитків.

Також Офісом Генерального прокурора в інтересах держави пред’явлено цивільний позов до обвинувачених у кримінальному провадженні. З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди на нерухоме та рухоме майно, корпоративні права та цінності обвинувачених накладено арешти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора