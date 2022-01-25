Понад ₴6,3 млн. збитків за забруднення земель відходами — підозрюється посадова особа на Харківщині (фото)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру головному агроному приватного акціонерного товариства за фактом забруднення земельних ділянок (ч. 1 ст. 239 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що головний агроном допустив складання відходів без відповідних дозволів на земельні ділянки комунальної власності, які непристосовані та необлаштовані для цього.



Вказані дії спричинили перевищення гранично допустимих коефіцієнтів по забруднюючим речовинам. Площа вказаних земельних ділянок, які розташовані біля місцезнаходження ПрАТ по вул. Драгомирівська у м. Харкові, складає понад 5000 м2.



Внаслідок порушення головним агрономом вимог ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про охорону земель», Земельного кодексу України створено небезпеку для довкілля, а також завдано збитків державі на суму понад 6,3 млн грн.



Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури