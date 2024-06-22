Понад 7 років за ґратами відбуватиме прикарпатець, який через ревнощі забив до смерті свого знайомого
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Калуської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 43-річному місцевому мешканцю, який до смерті побив знайомого чоловіка (ч. 2 ст. 121 КК України).
Прокурори у суді довели, що у червні 2019 року між засудженим та його знайомим виник конфлікт, який завершився летальними наслідками.
Чоловік наніс знайомому один удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю. Після цього він бив його ногами по голові і тілу.
Потерпілого було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікувального закладу, де він помер.
Незважаючи на часткове визнання вини обвинуваченим, його вину повністю доведено прокурором.
Вироком Калуського міськрайонного суду чоловіка засуджено до 7 років 3 місяців позбавлення волі.
Прикарпатська обласна прокуратура
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