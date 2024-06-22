Понад 7 років за ґратами відбуватиме прикарпатець, який через ревнощі забив до смерті свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Калуської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 43-річному місцевому мешканцю, який до смерті побив знайомого чоловіка (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори у суді довели, що у червні 2019 року між засудженим та його знайомим виник конфлікт, який завершився летальними наслідками.

Чоловік наніс знайомому один удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю. Після цього він бив його ногами по голові і тілу.

Потерпілого було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікувального закладу, де він помер.

Незважаючи на часткове визнання вини обвинуваченим, його вину повністю доведено прокурором.

Вироком Калуського міськрайонного суду чоловіка засуджено до 7 років 3 місяців позбавлення волі.

Прикарпатська обласна прокуратура